Maximiliano Herrera tiene la motivación de dar pelea en San Martín

La Bestia admitió: "Me siento con muchas ganas de seguir rindiendo en el fútbol. Desde que llegué me han recibido muy bien, sabemos de la historia que tiene esta institución, que volvió a jugar esta categoría. San Martín es un equipo que va a dar pelea en un torneo que es muy duro".

"El objetivo que nos trazamos como grupo es estar dentro de los cuatro equipos que clasifican a la siguiente instancia del campeonato. Tenemos un camino largo para recorrer, esperemos que podamos lograr un resultado positivo en el partido con Ferro en la Pampa", expresó.

Maximiliano Herrera San Martín--1.jpg

El ex jugador de Argentino de General Alvear, añadió: "En el debut frente a Huracán Heras nos fuimos con bronca porque queríamos ganar el encuentro. El hincha nos dio un gran apoyo y no pudimos darle un triunfo, ahora logramos una victoria y estamos felices".

Los concentrados para jugar ante Ferro de General Pico

San Martín concentrados.jpg

Sobre la posición que jugó ante Atenas, cumpliendo la función de volante, afirmó: "Es un puesto que me gusta, lo he hecho en otras oportunidades. Estoy a disposición del entrenador para jugar donde me necesite, vine a San Martín a sumar y a colaborar con el equipo".