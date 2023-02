Maximiliano Herrera volvió a Mendoza para jugar en San Martín

►TE PUEDE INTERESAR: Damián Reyes volvió a poner a Atlético San Martín en lo más alto

El delantero añadió: "Vengo de hacer un gran torneo en Argentino de Alvear. El grupo me ha recibido muy bien y estamos trabajando con mucha responsabilidad en esta pretemporada para encarar un campeonato que será muy exigente".

El futbolista de 30 años, que tiene un gran recorrido en el fútbol, se refirió a lo que ha encontrado en la institución albirroja: "Estoy en un club que logró el ascenso hace muy poco tiempo, somos varios jugadores nuevos los que hemos llegado y nos vamos acoplando al plantel que sigue en el club. Estamos trabajando para llegar de la mejor manera al inicio del campeonato".

►TE PUEDE INTERESAR: De la mano de Sergio Toti Arias, San Martín ascendió al Federal A

Maxi Herrera se refirió al debut, que será ante Huracán Las Heras, su ex club, en el partido que se jugará en el estadio General San Martín, previsto para el próximo domingo 12 de marzo. "Me va a tocar enfrentar a mi ex club, en Huracán Las Heras, donde me hacen llegar constantemente el afecto, es una institución que me ha tratado de la mejor manera. En San Martín voy a hacer lo que hice en todos los clubes y tengo muy buenas expectativas".

fixture san martín.JPG

Con respecto al fixture que le tocó a san Martín, afirmó: "Todos los partidos serán duros, desde la primera fecha cuando enfrentemos a Huracán Heras. El recorrido es largo, el primer objetivo es poder clasificar a la siguiente instancia del certamen".