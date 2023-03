Matías Navarro y su golazo para darle el triunfo a San Martín

►TE PUEDE INTERESAR: Julio Villarino es uno de los líderes que tiene San Martín en el Federal A

El jugador de 30 años se refirió al estreno de local y manifestó: "Se vivió una gran fiesta, hace muchos años que no se jugaba por el torneo Federal A en la cancha de San Martín. Tuvimos un marco impresionante, hay que disfrutar de esta victoria y pensar en el próximo rival, que es Ferro de General Pico".

Chimi Navarro San Martín...jpg El chimi hizo una gran jugada y definió de forma brillante. Foto: Luis Moreno

El ex jugador de Gimnasia y Esgrima y Huracán Las Heras, entre otros equipos, reconoció: "Me siento muy bien en este equipo, desde octubre que no competía, estoy trabajando con mucha intensidad para llegar bien a los partidos. En esta profesión no hay que conformarse, siempre hay que seguir creciendo y dejar todo en cada encuentro".

"San Martín es un club grande que tiene mucha historia. Queremos pelear cosas importantes, vamos a ir paso a paso y dejar a la institución lo más alto posible". cerró el Chimi.

El golazo del Chimi Navarro