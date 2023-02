El Chimi Navarro quiere dar pelea con San Martín en el Federal A

►TE PUEDE INTERESAR: Maximiliano Herrera volvió a Mendoza para jugar en San Martín

Matías Navarro habló con Ovación y aseguró: "La verdad que me siento muy feliz de volver a jugar en San Martín. El hincha me ha recibido muy bien, estoy en un club que está muy ordenado y profesional. Los dirigentes están en todos los detalles para que estemos cómodos trabajando. Se ha armado un gran grupo y habrá una competencia sana que va fortalecer al plantel en lo futbolístico".

fixture san martín.JPG

Matías Navarro se volvió a reencontrar con el entrenador Sergio Arias. Sobre esta situación, contó: "Es un entrenador que conozco mucho, me hizo debutar, siempre tuvo confianza en lo que puedo dar. Queremos pelear por objetivos importantes y vamos a estar en boca de todos".

Navarro matias.jpg El Chimi Navarro se ilusiona con hacer una buena campaña con San Martín en el Federal A. Foto: Prensa San Martín

Sobre el ascenso de San Martín al Federal A, reconoció: "Es algo que lo buscó mucho y este año se le pudo dar. Esto habla de las cosas como las vienen haciendo y es muy lindo que el fútbol de Mendoza siga creciendo. Sería muy lindo jugarlo con las dos hinchadas, por la gran convocatoria de gente".

Con respecto al debut con el Globo, su ex equipo, aseguró: "Va ser lindo enfrentar a Huracán Las Heras. Hoy me debo a San Martín y voy a dejar todo por esta camiseta. Le tengo mucho aprecio al hincha de Huracán Las Heras, siempre me hicieron sentir el afecto y el cariño. Es un fixture atípico donde nos enfrentaremos cuatro veces".