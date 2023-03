Marcelo Arguello pretende aportarle goles a San Martín

Con respecto a lo que le puede sumar al equipo, afirmó: "Quiero aportarle goles. En el encuentro frente a Atenas se vio que luché con los defensores centrales y los presioné Soy un jugador que deja todo en la cancha y pone mucho sacrificio".

Marcelo Arguelo s. Martín.jpg Marcelo Arguello quiere aportarle goles a San Martín en este torneo Federal A. Foto: Prensa San Martin

"Los triunfos generan confianza. A medida que vayan transcurriendo los partidos se verá un crecimiento. Somos un equipo nuevo, en lo personal recién estoy conociendo a los compañeros. Esta es un categoría muy dura y todos los partidos son difíciles", reveló el futbolista.

El ex Deportivo Merlo afirmó: "Es un grupo muy trabajador y que tiene mucha humildad. Integramos un plantel que tiene mucha fortaleza y me he encontrado con un gran club".

"A los jugadores que llegamos al club nos han recibido muy bien y eso es muy importante para un futbolista. Me siento muy feliz en en este club, ojalá podamos clasificar a la siguiente instancia y pelear el torneo, tenemos un plantel muy competitivo que tiene muchas variantes", expresó.

Sus inicios

Marcelo Arguello habló de sus inicios y afirmó: "Tuve la chance de estar en las divisiones inferiores de Colón de Santa Fe y jugué algunos partidos en primera división. Viví una etapa en Gimnasia y Esgrima de Jujuy y estuve en Ecuador. En esta categoría lo hice en Gimnasia y Esgrima Concepción del Uruguay, Sportivo Belgrano de San Francisco, Olimpo, además estuve en Bolivia y Perú. El último club fue Deportivo Merlo, hasta que llegué a San Martín".