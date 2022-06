Luis Enrique ve a la Argentina como favorita a ganar el Mundial de Qatar 2022

El DT de España no evitó las preguntas y fue directo al grano: “Si me preguntas si veo a una selección por encima del resto, creo que Argentina. También Brasil. Si no la menciono, los periodistas se me echarían encima. Están muy por encima del resto”, afirmó Luis Enrique, en referencia a los dos seleccionados que jugaron la final de la última Copa América.