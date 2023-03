luciano Abecasis dos.jpg La experiencia de Luciano Abecasis es importante en Independiente Rivadavia. Foto: Martín Pravata (UNO)

El lateral derecho se refirió a lo que hizo el equipo azul en estas primeras fechas y reconoció: "Nos estamos construyendo como equipo. Estamos generando mucho en ataque, pero tenemos que mejorar para ser más efectivos. Queremos seguir mejorando para que se den los resultados que queremos"

Luciano Abecasis uno.jpg Luciano Abecasis volvió a ser titular ante Racing de Córdoba y fue una de la figuras de la Lepra

"Nos está faltando un poco de contundencia para ganar los partidos y también ser más sólidos en el sector defensivo. Nos estamos conociendo y no hemos podido repetir un equipo por lesiones o suspensiones, pero estamos en el camino de lograr la regularidad que queremos para obtener buenos resultados", agregó el ex jugador de Banfield.

Con respecto a su vuelta al equipo, tras tres partidos sin poder jugar por una lesión muscular, dijo: "Llegué con lo justo al partido con Racing de Córdoba pero dentro de la cancha me sentí muy bien físicamente"

Sobre los arbitrajes que han perjudicado a Independiente Rivadavia en los partidos ante Atlanta y Racing de Córdoba, fue claro: "No estamos conformes con los fallos arbitrales, fue evidente que Santiago Moya no le pegó al jugador rival y el árbitro interpretó otra cosa y lo expulsó. Queremos creer que son casualidades que se están dando, pero no hay mala intención".

Finalmente, Luciano Abecasis se refirió al compromiso ante Deportivo Riestra que se jugará este domingo en Buenos Aires, y admitió: "Será otro partido difícil, como lo son todos en esta categoría, pero como siempre vamos a ir con la intención de lograr un buen resultado".

Lo que viene para la Lepra

Independiente Rivadavia jugará este domingo ante Deportivo Riestra, y luego, por la 9na fecha, será local ante Ferro en el estadio Bautista Gargantini.

Este cotejo entre los Azules y el conjunto Verdolaga ha sido programado para el sábado 8 de abril, desde las 17.