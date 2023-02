luciano Abecasis dos.jpg Luciano Abecasis en su primer partido marcó un gol, el que le dio el triunfo ante Aldosivi. Foto: Martín Pravata (UNO)

El experimentado defensor, que llegó proveniente de Banfield y fue uno de los últimos refuerzos del plantel azul, habló con Ovación y se mostró muy feliz por la victoria y por el golazo que le dio la victoria a su nuevo equipo.

"Estoy contento porque pudimos lograr los tres puntos. Tuvimos un buen funcionamiento colectivo y en lo individual me tocó marcar un gol. Es un muy buen comienzo, y esperemos que sea el primer paso de algo grande".

Con respecto a su golazo, Luciano Abecasis explicó: "Había tirado muchos centros, pero en el segundo tiempo me dejaron el espacio y le pegué. Por suerte entró y esperemos que sea el primer gol de muchos".

"El funcionamiento del equipo va ir creciendo partido a partido y si los resultados acompañan todo será mucho más fácil", agregó el futbolista que jugó 4 temporadas en Godoy Cruz.

"Siempre es bueno iniciar un torneo ganando. Somos muchos jugadores nuevos y todo lleva un tiempo de adaptación, pero ojalá podamos seguir por la senda del triunfo".

Lucho, de 32 años, fue uno de los últimos refuerzos en llegar al club pero Ever Demaldé lo respaldo y le dio la confianza para ser titular: "Cuando llegué le dije a Ever (Demaldé) que estaba a su disposición cuando me necesitara. Me tocó jugar y lo pude hacer bien, nos fue bien en lo grupal que es lo más importante".

cuerpo tecnico de la lepra..jpg El cuerpo técnico comandado por Ever Demaldé en la práctica que se realizó en FADEP. Foto: Martín Pravata (UNO)

Respecto del nuevo grupo que le toca integrar, Luciano Abecasis describió: "Es joven, con muchas ganas e ilusión. Nos estamos conociendo, pero hay mucha predisposición por parte de todos. Estoy contento de poder integrar este grupo y espero que se sigan dando los buenos resultados".

La palabra de Luciano Abecasis

El golazo de Lucho en Mar del Plata