Ezequiel Ham y su debut con un golazo en Independiente Rivadavia

Ezequiel Ham independiente rivadavia uno.jpg El turquito Ham posó en el Bautista Gargantini.

El talentoso volante este lunes habló de las sensaciones del triunfo y de haber marcado el primer gol con la camiseta de la Lepra. "La verdad que es muy importante arrancar con una victoria, es lindo iniciar un torneo con el pie derecho", dijo.

El jugador se refirió la dedicatoria del tanto y con emoción dijo: "Le pude regalar el gol a ella, justo se cumplió un mes que la perdí". Tuve la suerte de poder convertir y poder dedicárselo a ella".

Se siente feliz en el club del Parque y confesó: "Me siento muy entusiasmado, estoy muy contento de la oportunidad que me ha dado Independiente Rivadavia. Voy a dar el máximo por esta camiseta en cada partido que me toque jugar".

Con respecto al cotejo que le ganaron a Aldosivi, reconoció: "Sabíamos de la jerarquía, de un equipo que viene de jugar en primera división. Lo tomamos como un partido clave para demostrar el buen trabajo que habíamos hecho en la pretemporada y lo pudimos sacar adelante".

"Fue una pretemporada larga, donde los jugadores nos fuimos conociendo. Se ha armado un lindo grupo, hemos ganado el primer partido. Ahora se viene otro compromiso difícil ante Chaco For Ever en Resistencia", agregó el ex Olimpo de Bahía Blanca.

La palabra el Turquito Ezequiel Ham

El golazo que hizo para Independiente Rivadavia