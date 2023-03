"Me hubiera ido más contento con el triunfo de Independiente Rivadavia. El empate no es mal resultado porque jugamos mucho tiempo con un jugador menos por la expulsión Moya. Es bueno no perder, cuando no se puede ganar".

El lateral izquierdo, en el análisis del encuentro, reconoció: "Se rescata la actitud del equipo, que fue a buscar siempre el partido. Empezamos perdiendo el partido y luego lo empatamos, y hasta lo pudimos ganar".

"En todos los encuentros estamos teniendo situaciones de gol. Nos está costando convertir. Tenemos que seguir trabajando. Estamos con confianza de que vamos a mejorar y crecer como equipo", agregó el jugador.

Su opinión de la expulsión de Santiago Moya

Con respecto a la expulsión de Santiago Moya, Juan Manuel Elordi confesó: “Es una infracción que ve el árbitro, nadie más. Santiago Moya en ningún momento le hace nada, hablé con el delantero de Racing de Córdoba y me dijo que ni lo tocó".

"Ahora nos toca jugar con Deportivo Riestra en Buenos Aires. Vamos con la intención de seguir sumando, frente a un rival complicado", cerró el jugador que ha disputó los siete partidos como titular en Independiente Rivadavia.

