Juan Manuel Elordi, el defensor que tiene asistencia perfecta en Independiente Rivadavia

Juan Manuel Elordi ha sido titular en los seis partidos que disputó el elenco de Demaldé. Sobre su continuidad, reconoció: "Me siento muy bien en el equipo, me genera mucha confianza y es bueno el respaldo que me está dando el entrenador. Estoy aprovechando esta posibilidad que me dan de jugar y en cada partido dejo todo en la cancha".

"En lo personal me agarra en un gran momento de mi carrera, me siento muy bien físicamente, es mi primera experiencia en la categoría. Tengo mucha confianza en lo que puedo dar y de poder colaborar con mis compañeros. Como profesional quiero seguir aprendiendo desde el lugar que me toque ocupar", agregó.

►TE PUEDE INTERESAR: Matías Reali quiere ver a un Independiente Rivadavia protagonista

El jugador habló de las virtudes que tiene el equipo y afirmó: "Lo que rescato en los encuentros que hemos disputado es la actitud de ir a buscar el arco rival y lo vamos a seguir haciendo. En la derrota que sufrimos ante Tristán Suárez en nuestra cancha generamos muchas situaciones que no pudimos convertir y el rival en jugadas aisladas nos convirtió tres goles".

►TE PUEDE INTERESAR: Braian Sánchez rescató la actitud en el empate ante Atlanta

independiente-rivadavia8.jpg Independiente Rivadavia se prepara para jugar ante Racing de Córdoba. Será este lunes a las 21.10 en el estadio Bautista Gargantini. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

►TE PUEDE INTERESAR: Diego Tonetto y su vuelta a la titularidad en Independiente Rivadavia

El jugador tuvo palabras de autocrítica y manifestó: "El torneo es muy parejo en esta categoría. Los encuentros que hemos perdido fueron por errores puntuales que hemos cometido. Cuando se arranca perdiendo se hace cuesta arriba, porque es una categoría con mucho choque. Lo importante es que nosotros tenemos confianza en lo que hacemos en la cancha y queremos llegar lo más alto posible en el final del torneo".