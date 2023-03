►TE PUEDE INTERESAR: Cuándo juega Independiente Rivadavia vs. Deportivo Riestra, por la Primera Nacional

Con respecto a los malos arbitrajes que ha sufrido Independiente Rivadavia, el DT no quiso polemizar y afirmó: "No me voy a referir a esa situación, están las imágenes de los dos últimos partidos que son muy claras, ustedes lo vieron. No voy a hablar de los arbitrajes".

Su autocrítica por los cuatro partidos sin ganar

El ex DT de Gimnasia y Tiro de Salta, Ever Demaldé, hizo una autocrítica sobre los últimos cuatros partidos donde su equipo no ha podido ganar: "Tuvimos algunos errores muy puntuales e individuales en la derrotas con Chacarita y Tristán Suárez".

Independiente-Rivadavia-Racing-Córdoba-4.jpg Ever Demaldé, junto a su cuerpo técnico y los jugadores suplentes. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

"Con Atlanta, hasta la jugada del penal, el encuentro estaba controlado. Después sufrimos algunas lesiones, nos recuperamos y empatamos el partido. Y ahora contra Racing de Córdoba, el equipo jugó un partido muy bueno, tuvimos muchas ocasiones de gol. Pero hay rivales que llegan una vez y la meten".

El testimonio de Ever Demaldé