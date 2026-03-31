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Rumbo al Mundial 2026

La Selección Argentina, con Messi de titular, empata con Zambia en La Bombonera

La Selección Argentina, con Lionel Messi de titular, recibe a Zambia, en su último partido antes de que Lionel Scaloni anuncie la lista para el Mundial 2026.

Por UNO

La Selección Argentina, con Lionel Messi de titular, le gana 1 a 0 a Zambia, en La Bombonera, en el último partido antes de que Lionel Scaloni anuncie la lista para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, donde irá en busca de su cuarta estrella.

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Julián Álvarez puso en ventaja al equipo nacional a los 3 minutos del primer tiempo.

La Selección argentina viene de tener una flojísima actuación en el triunfo 2-1 ante Mauritania, en un encuentro se impuso gracias a los goles de Enzo Fernández y Nico Paz, mientras que los africanos descontaron a través de Jordan Lefort.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Thiago Almada, Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Zambia: Lawrence Mwansa; Benedict Banda, Frankie Musonda, Stoppila Sunzu, Dominic Chanda; Kelvin Kapumbu, Emmanuel Banda; Fashion Sakala, Kings Kangwa, Lameck Banda; Patson Daka. DT: George Lwandamina.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

Hora: 20:15. TV: Telefe y Dports.

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