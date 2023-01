Jonás Corvalán, el jugador de San Martín que tuvo como técnico a Maradona

jonás Corvalán dos.jpg Jonás Corvalán está metido en la final ante Unión de villa Krause. Foto: Alberto Gutiérrez Prensa San Martín

►TE PUEDE INTERESAR: Cristian Campozano hace delirar a los hinchas de San Martín

Corvalán sobre la etapa que vive en el Albirrojo reconoció: "Me siento muy bien, los hinchas desde el primer día que llegué me han tratado muy bien. Es algo muy importante para un jugador cuando se incorpora a un club nuevo y está lejos de su familia".

Con respecto a la final de la Región Cuyo ante Unión de Villa krause, opinó: "Nosotros vamos a salir a ganar y sacar el mejor resultado de local par ir a San Juan a jugar la revancha y conseguir el pasaje para jugar la final por el ascenso. Nosotros tenemos confianza en lo que podemos dar como equipo, sabemos que vamos a enfrentar a un rival duro".

►TE PUEDE INTERESAR: Torneo Regional Amateur: Atlético San Martín y el camino hacia el ascenso

"Es inevitable no hablar de la palabra ascenso. Nosotros pensamos que se nos tiene que dar, estamos en un lindo momento para dar el gran salto. Tenemos que ir paso a paso, lo más inmediato es el primer partido ante Unión de Villa Krause", agregó.

corvalán Maradona uno..jpg Jonás recordó cuando lo dirigió Diego Maradona en Gimnasia y Esgrima La Plata.

La emoción de Jonás Corvalán por Maradona

Jonás Corvalán fue dirigido por Diego Armando Maradona, el último club donde estuvo Diego previo a su fallecimiento. Sobre los recuerdos que tiene del Diez, confesó: "Estuve seis meses con el Diego, fue algo que el fútbol me regaló. Me acuerdo de él, me pongo a mirar fotos. Fue lo máximo que me haya dirigido el más grande, fue una de las cosas más lindas que me dio el fútbol".

Corvalán maradona dos.jpg Corvalán dijo que fue lo máximo que lo haya dirigido el Diego.

"Siempre me dio muchos consejos, lo aproveché el tiempo que lo tuve y tengo los mejores recuerdos", cerró el jugador.