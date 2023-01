A Facundo Abraham se le cumplió el sueño de poder jugar en San Martín gracias a su abuelo

Abraham unos.jpg Facundo Abraham es clave en la gran campaña que está haciendo San Martín. Foto: Alberto Gutiérrez Prensa San Martín

El Chacarero está en la final de la Región Cuyo, este domingo desde las 18 recibirá a Unión de Villa Krause de San Juan en el partido de ida.

Facundo Abraham sobre su llegada al club contó: "Se dio la posibilidad de venir a San Martín. Mi mamá Margarita es mendocina y mi abuelo Héctor era hincha de San Martín, él falleció, pero debe estar contento que juegue acá. No lo llegué a conocer. Cuando me llegó la chance sentí que era como si me acercaba a mi abuelo".

Abraham 1.jpg Facundo Abraham es máxima seguridad en el Chacarero.

El arquero mantuvo una charla con Ovación y habló de lo que está viviendo en el club. "Estamos trabajando para poder lograr el objetivo de poder ascender. San Martín es un club muy grande y se merece estar en otra categoría. Ojalá podamos llevar al equipo al Federal A".

Sobre este lindo momento que están viviendo, no dudó en decir: "El hincha está ilusionado, nosotros también, vamos por el buen camino. Somos un gran grupo que se lleva muy bien dentro y fuera de la cancha. Ojalá que el domingo podamos lograr una buena diferencia ante Unión en la primera final".

En el partido revancha ante Gutiérrez fue determinante con grandes intervenciones. "Me tocó responder bastante bien. Acá la figura es el equipo, que deja todo en cada partido que nos toca jugar y que nos ha llevado a la final", dijo.

