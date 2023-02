Independiente Rivadavia tuvo un debut como local más que auspicioso

Las condiciones estaban dadas para que la noche en el Bautista Gargantini fuera perfecta y así fue, con un estadio acondicionado para la ocasión, los socios que se sumaron en gran número, el gran recibimiento por parte de los hinchas y un buen marco para presenciar el debut de Independiente Rivadavia como local.

Solo faltaba que los protagonistas cumplieran dentro del terreno de juego. De arranque nomás ya se veía la intención del conjunto azul, tratando de asfixiar al rival en la salida e impedirle avanzar en la cancha. Y en el primer periodo, a fuerza de intensidad, ritmo y precisión, a la Lepra le salió todo lo que tenía planificado.

El conjunto del parque había generado varias situaciones contra el arco defendido por Joaquín Ledesma, incluso con un remate que se estrelló en el palo derecho. Pero nadie contaba con la enorme categoría de Alex Arce, que sorprendió al sacar un remate de zurda desde 25 metros para abrir el marcador y de esta manera tranquilizar al pueblo azul.

A partir del gol, Independiente Rivadavia se fue sintiendo más cómodo con el trámite del partido. Tal es así, que un tiro de esquina desde el sector izquierdo, impacto en la cabeza de Victorio Ramis para convertir el segundo tanto de la Lepra.

independiente-rivadavia1.jpg Foto: Axel Lloret (Diario UNO).

Independiente Rivadavia no se conformó con el 2 a 0 y fue a buscar el tercero. Este llego con una gran maniobra de Braian Sánchez, que tras protagonizar una pared con Alex Arce, el mismo paraguayo, que estaba en su noche, no perdonó para convertir el 3 a 0.

Sobre el final de la primera etapa, una desatención defensiva le permitió a Mitre de Santiago del Estero descontar en el marcador e irse al descanso 3 a 1 abajo.

Los primeros 45 minutos de Independiente Rivadavia tuvieron un gran desempeño futbolístico y sobre todo una gran efectividad del conjunto azul.

En el comienzo del segundo tiempo, Independiente Rivadavia sentenció el partido con el cuarto gol. Una buena jugada de Victorio Ramis, quien dejó dos rivales en el camino, le permitió a Braian Sánchez en el medio del área, tras una buena asistencia, que definiera con el arco libre. Este tanto a Mitre de Santiago del Estero lo desplomó y solo hizo esperar el pitazo final del encuentro.

independiente-rivadavia2.jpg Foto: Axel Lloret (Diario UNO).

Fue una muy buena producción de Independiente Rivadavia, que tuvo en la primera etapa su punto más alto en lo futbolístico. Además, contó con la efectividad que no tuvo ante Chaco For Ever, es decir, que pudo plasmar el buen rendimiento en goles y de esa manera, sacar diferencias.

La Lepra fue inteligente en el complemento para saber aguantar el resultado e impedir que el rival lo lastimara.

Otra dato positivo, es que debuto en la red el delantero paraguayo Alex Arce, quien cuenta con un gran potencial. La idea de juego es clara y los jugadores logran captarla. Falta bastante, pero este es el camino para poder lograr el objetivo.

