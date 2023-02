Independiente Rivadavia fue víctima de sus propios errores

En el primer tiempo, Independiente Rivadavia fue más claro que Chaco For Ever. La Lepra se apoderó del balón y tuvo buenas asociaciones. Fue a presionar bien arriba al rival y generó situaciones propicias para marcar, pero no fue efectivo a la hora de llegar al arco defendido por Gastón Canuto.

En el segundo tiempo, una serie de errores lo terminaron dejando sin nada.

Un penal cometido por Santiago Moya y convertido por Emanuel Díaz, hizo que el encuentro se quebrara, ya que antes de esa situación, el partido era parejo.

El segundo gol de Chaco For Ever contó con la complicidad de Maximiliano Gagliardo, quien fue a buscar un centro tras un tiro libre bien ejecutado por Lucas Fernández y el remate terminó adentro del arco.

Luego de los dos cimbronazos, el nerviosismo y la desesperación se apoderó del conjunto Azul del Parque. Pese a estar en desventaja, fue a buscar el descuento y lo consiguió a través de Braian Sánchez.

El descuento sirvió solo para la estadística, porque ya no había mucho más tiempo para jugar.

Independiente Rivadavia se vino con las manos vacías pese a jugar un partido aceptable.

Tendrá que mejorar las desatenciones defensivas y aprovechar los buenos momentos para marcar en el arco rival, y de esa manera, volver a sumar de a tres nuevamente.

El próximo rival de Independiente Rivadavia será Mitre de Santiago del Estero. El encuentro se jugará el próximo domingo 26 de febrero, a las 20.30, en el Bautista Gargantini.