Francisco Petrasso hizo autocrítica del desempeño de Independiente Rivadavia en la Copa de la Liga

“Perdimos muchos partidos nosotros mismos, no hay que echarle la culpa a nadie. Hay que tratar de empezar el próximo torneo de la mejor manera”, continuó. Y es que la consecuencia de los malos resultados que trajo la era De Paoli se hicieron sentir en el estado anímico del equipo a lo largo del campeonato. Sin embargo, Petrasso, con mucha altura, decidió no referirse a la deplorable etapa del DT relator.

Petrasso1.jpg Petrasso es uno de los jugadores más queridos del plantel por su entrega en el campo de juego.

En el mundo de Independiente Rivadavia el balance de la Copa de la Liga no es positivo. La autocrítica prima en todos los análisis. “No hicimos un buen campeonato, hay que ser realistas. Hay muchas cosas para corregir de todos y creo que de a poquito nos vamos a ir soltando. Ahora a esperar el campeonato que viene y ya olvidarnos de esta etapa que no fue buena”, reflexionó el joven defensor de 24 años.

Hinchas-Independiente-Rivadavia-1.jpg La gente de Independiente Rivadavia acompañó todo el campeonato pese a los resultados.

Petrasso no dejó pasar la compañía de la gente durante todo el torneo y les destinó un mensaje especial. “A la gente hay que agradecerle. Siempre cantaron, tiraron fuegos artificiales, nunca nos insultaron. Es la mejor hinchada de acá, lejos”.

Por último, el jugador se refirió a si la Lepra podrá dar vuelta el presente: “No va a servir de nada si no dejamos a la Lepra en primera, veremos al final del campeonato”.

La palabra de Francisco Petrasso