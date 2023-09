Franscisco Petrasso es el guerrero de Independiente Rivadavia

►TE PUEDE INTERESAR: Alfredo Berti, tras la victoria de la Lepra: "Fuimos justos merecedores del triunfo"

Francisco Petrasso es un guerrero en la cancha y afirmó: "En la cancha se ve reflejado lo que siento por el fútbol. Lo que me caracteriza son los huevos, la entrega y dejar todo".

"Me encanta volverlos locos a los delanteros, no lo hago de fantasma, ni por hacerme ver, es el partido que a mí me gusta jugar, me siento cómodo jugando así y siempre trato de darle lo mejor al equipo", contó.

"Mis compañeros me joden, en las prácticas lo hacía como en los partidos pero ya lo dejé de hacer, y bajé algunos cambios", continuó diciendo sobre su juego.

►TE PUEDE INTERESAR: Mateo Ortale tuvo un gran debut como titular en Independiente Rivadavia

Petrasso se emociona cuando habla del hincha de la Lepra y reconoció: "Lo de la gente es una cosa de locos, con Rafaela se vivió una fiesta impresionante, como en todos los partidos que hemos jugado de local. Con el aliento te dan más ganas de correr, de tirarte de cabeza".

Berti y petrasso.jpg Petrasso es un agradecido a los hinchas, a Alfredo Berti y a sus compañeros. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Con respecto a su momento futbolístico, afirmó: "Sabía la clase de jugador que soy, creo que en River Plate no lo pude explotar, acá en Independiente Rivadavia sí lo pude hacer y juego muy cómodo. No es por vender humo y me siento muy agradecido por el reconocimiento de la gente".

"Disfruto muchísimo ir a la mañana a entrenar, compartir el vestuario con los compañeros y salir a jugar los partidos. Me siento muy feliz jugando al fútbol en la Lepra, por mis compañeros, la gente y por Alfredo Berti que me explotó al máximo".

"Estoy muy bien y con ganas de seguir creciendo como jugador, sé que puedo dar más", dijo.

independiente-rivadavia.jpg

Sobre la definición del torneo, a tres fechas del final, contó: "Me parece que como se viene dando todo se va a definir en la última fecha. Ahora tenemos un partido duro con Deportivo Madryn, los tres equipos seguimos dando pelea, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa".