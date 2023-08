Francisco Petrasso disfruta de jugar en Independiente Rivadavia.

Francisco Petrasso, el jugador de 21 años, se siente muy bien en el club del Parque y admitió: "Los hinchas de Independiente Rivadavia me ha demostrado mucho cariño, lo cual me hace sentir muy orgulloso. En el último partido de local con Deportivo Riestra me hicieron sentir muy bien cuando me aplaudieron en cada jugada y estoy contento por el afecto que me han mostrado en las redes sociales".

►TE PUEDE INTERESAR: Cuándo vuelven a jugar Independiente Rivadavia y Deportivo Maipú por la Primera Nacional

"River Plate me formó como jugador. Me siento muy agradecido a Independiente Rivadavia, que me abrió las puertas y me dejó mostrarme como el jugador que soy ahora, me dio la confianza", dijo.

"Independiente Rivadavia es el primer club donde jugué en primera y no me lo voy a olvidar nunca. Es uno de los pocos equipos de la Primera Nacional que llena la cancha y alienta todo el partido. La hinchada es una locura, me estoy matando por esta camiseta y quiero ascender", contó.

Petrasso uno.jpg Pancho Petrasso llegó de River a la Lepra y está demostrado ser un jugador muy importante.

Con respecto a la buena campaña del equipo, dio su punto de vista y opinó: "Sabemos que tenemos todas finales en esta última parte del torneo, todos los equipos serán duros. Con Gimnasia y Esgrima de Jujuy será un compromiso muy difícil, donde saldremos a buscar los tres puntos, como lo hacemos en todas las canchas".

"Con Chacarita y Deportivo Maipú estamos en los primeros puestos y es un torneo muy competitivo. Sabemos lo que nos estamos jugando y vamos a dejar todo hasta el último partido para terminar primeros y poder jugar la final", agregó el jugador de la Lepra.