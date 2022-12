Francisco Petrasso dijo que "va a dejar la vida" por Independiente Rivadavia

Francisco Petrasso indep. Rivadavia uno.jpg El defensor Francisco Petrasso una de las incorporaciones de Independiente Rivadavia que llegó de River Plate.

El jugador que llegó proveniente del elenco Millonario, manifestó: "Estoy en un gran club con una gran convocatoria como Independiente Rivadavia. Mi intención es aportar todo con esta camiseta, voy a dejar la vida por Independiente Rivadavia. Es un lindo desafío que se me presenta en mi carrera".

►TE PUEDE INTERESAR: Mateo Ortale vive con entusiasmo su llegada a Independiente Rivadavia

"El objetivo que tenemos es poder pelear el próximo torneo. Desde que llegamos se ha trabajado con mucha intensidad. Independiente RIvadavia es una institución muy importante que en los últimos campeonatos peleó por el ascenso", agregó el zaguero central.

►TE PUEDE INTERESAR: Ever Demaldé quiere triunfar en Independiente Rivadavia

El jugador continuó diciendo: "La verdad que se ha armado un lindo grupo, hay gente muy humilde y estamos muy felices por esta chance que tengo de jugar en este club".

►TE PUEDE INTERESAR: Diego Tonetto y su ilusión de ver a un Independiente Rivadavia protagonista

El futbolista se refirió a sus inicios en River Plate y todo lo que he aprendido. "La verdad que estoy muy agradecido, desde los ocho años que estuve en ese club, aprendí muchos valores, crecí mucho como persona y deportista. Tuve la chance de jugar en Reserva, no alcancé a jugar en primera división, me dirigieron muchos entrenadores que me dejaron muchas enseñanzas".

La palabra de Francisco Petrasso