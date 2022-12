Mateo Ortale vive con entusiasmo su llegada a Independiente Rivadavia

Mateo Ortale uno.jpg Mateo Ortale está entusiasmado en sus primeros días en la Lepra

Mateo Ortale contó sobre sus primeros días en el club y manifestó: "La verdad que me recibieron muy bien en esta institución. Los compañeros me hacen sentir muy bien, se está trabajando con mucha intensidad. Me siento muy entusiasmado por todo lo que estoy viviendo".