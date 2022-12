Diego Tonetto y su ilusión de ver a un Independiente Rivadavia protagonista

►TE PUEDE INTERESAR: Ever Demaldé quiere triunfar en Independiente Rivadavia

Con respecto al estilo de Demaldé, afirmó: "El cuerpo técnico que conduce Ever Demaldé apenas llegó nos manifestó cómo es su manera de trabajar, las sensaciones son muy positivas. Estamos transitando una etapa de adaptación, de insertarse nuevamente a los entrenamientos, la rutina diaria".

"Por los trabajos que hemos hecho con pelota, se ve que es un entrenador que pretende tener a un equipo dinámico, que tenga intensidad. Con el correr de los entrenamientos iremos viendo su idea futbolística", agregó el experimentado volante.

Sobre los objetivos contó: "Independiente Rivadavia en los últimos años ha realizado buenas campañas. El cuerpo técnico quiere armar un equipo competitivo. En el último campeonato dejamos la vara alta y queremos volver a realizar una buena campaña y pelear los primeros lugares".

Con respecto a su continuidad fue claro y afirmó: "Los dirigentes me manifestaron el interés para que me quede. Todavía no nos hemos sentado a negociar. Será cuestión de charlar con ellos, soy optimista. Todos saben del cariño especial que tengo por este club".

"En los últimos campeonatos del club armó proyectos muy buenos, ambiciosos y competitivos. El club participó en torneos reducidos por el ascenso. Ahora la intención es mejorar lo bueno que hemos hecho. Sabemos que este es el camino para lograr el premio mayor de subir de categoría. Se dio el primer paso de haber contratado un cuerpo técnico muy competitivo", añadió.

Diego Tonetto y su opinión del Mundial Qatar 2022

Diego Tonetto analizó el Mundial Qatar 2022 y opinó: "Ha quedado demostrado que el fútbol se ha emparejado, hubo varias sorpresas con la eliminaciones de selecciones con historia. A los argentinos nos dieron un cachetazo en la primera fecha en el partido con Arabia Saudita, nos levantamos y estamos muy ilusionados. Estamos en un buen momento y somos grandes candidatos. Siento mucho orgullo por esta selección y ojalá podamos jugar la final y ganarla".