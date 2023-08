Alfredo Berti y una rotunda desmentida: "Yo no le robé la plata a Boca"

"No es agradable que hayan tirado esa cifra porque la realidad es otra, no son 2 millones de dólares. Es una cifra muy baja que no tiene nada que ver con lo que dicen. Es dañino que pongan esa cifra. El juicio siempre fue en pesos. Fue muy menor lo que dictaminó la justicia. Yo no le robé la plata a Boca", aclaró enérgicamente Berti en diálogo con el programa López 910, por Radio La Red.

►Te puede interesar: Cuándo vuelven a jugar Independiente Rivadavia y Deportivo Maipú por la Primera Nacional