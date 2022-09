Felipe Coronel y la chances de Deportivo Maipú de entrar al Reducido

►TE PUEDE INTERESAR: Damián De Hoyos, con la ilusión de clasificar al Reducido

Felipo Coronel Deportivo Maipú 2.jpg Coronel es la primera vez que juega en la segunda categoría del fútbol argentino

"Sabemos que tenemos que ganar los encuentros que nos quedan, queremos terminar lo más arriba posible, la ilusión es jugar el Reducido o clasificar a la Copa Argentina", agregó el zaguero central.

Con respecto a la derrota por 1 a 0 ante Alvarado en Calle Vergara, reconoció: "Ellos nos lastimaron con una pelota parada y después no pudimos dar vuelta el resultado, a pesar que fuimos superiores en el juego".

El jugador se siente a gusto con la propuesta del equipo y dijo: "Me pude adaptar rápido por el sistema de juego y la calidad de personas, desde el momento que llegué los compañeros me recibieron muy bien. Me identifico con el juego que ha mostrado el equipo y lo que yo venía haciendo en Newell’s desde chico. Hay un vestuario de muy buena personas, es una categoría muy dura, nunca había jugado en esta división".

Por último, el joven futbolista habló de sus virtudes en el puesto y dijo: "Como defensor trato de ser firme en la marca. Siempre trato de ayudar a mis compañeros en lo que pueda, acá me han ayudado mucho y me han dado muchos consejos para seguir creciendo en mi puesto".