Federico Chiapetta dijo cómo está el campo de juego para Godoy Cruz vs. Boca

Federico-Chiapetta.jpg Federico Chiapetta aclaró que el campo de juego para el choque que jugarán Godoy Cruz y Boca está en optimas condiciones.

Federico Chiapetta reveló: "La filmación que salió en las redes sociales no es de ahora, fue desde hace 17 días cuando le hicimos un corte vertical al pasto. Quiero aclarar que el campo de juego está impecable, que es lo que nos importa por los jugadores, hay pasto en toda la cancha".

►TE PUEDE INTERESAR: Diego Rodríguez sueña a lo grande con este gran presente de Godoy Cruz

"No está diez puntos visualmente, hicimos dos resiembras con el Mundial Sub 20, el piso está impecable, la pelota rueda normalmente y no afecta al juego, está toda cubierta con pasto", agregó.

►TE PUEDE INTERESAR: Nicolás Fernández llegó desde Uruguay y se ganó un lugar en Godoy Cruz

Chiapetta añadió: "Nosotros tenemos el ingeniero de AFA que siempre nos asesora. Nos explicó que lo importante es que la pelota ruede bien, después de este partido le vamos a hacer una resiembra", contó.

Malvinas Argentinas.jpg El estadio Malvinas Argentinas será escenario este domingo del choque entre Godoy Cruz y Boca Juniors.

Se espera una gran marco de público para el choque que protagonizarán Godoy Cruz y Boca Juniors, en el Malvinas Argentinas. El encuentro contará con público neutral y contará con un importante operativo de seguridad.

Así está el pasto del Malvinas Argentinas