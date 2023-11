Nicolás Fernández llegó desde Uruguay y se ganó un lugar en Godoy Cruz

►TE PUEDE INTERESAR: Diego Rodríguez sueña a lo grande con este gran presente de Godoy Cruz

El uruguayo tuvo continuidad en el equipo que le ha permitido tener una regularidad en su juego. Es un jugador que recupera la pelota y llega al arco de enfrente.

Nicolás Fernández Godoy Cruz.jpg Nicolás Fernández llegó desde Uruguay se trasformó en unas de las figuras de Godoy Cruz. Foto: Prensa Godoy Cruz

Nicolás Fernández, que llegó procedente de Fénix de Montevideo, dijo: "Estamos contentos por el momento que estamos viviendo. Los buenos resultados que hemos conseguido nos han posicionando bien en la tabla anual para las copas".

Nicolas fernández- Godoy Cruz-.jpg Nicolás Fernández domina la pelota en el partido ante Sarmiento ante Junín.

El volante de Godoy Cruz reveló: "Estamos en los puestos de arriba de la tabla, lo más difícil en el fútbol es poder mantenerse. En el fútbol argentino todos los partidos son parejos, la ilusión que tenemos es terminar lo más arriba posible en el torneo y poder clasificar a alguna copa".

"Me siento muy bien, desde el primer día que llegué me han tratado muy bien. El cuerpo técnico y mis compañeros me han dado mucha confianza", agregó.

Nicolás Fernández habló del partido Godoy Cruz vs. Boca

Por último, dijo: "Lo mejor que tenemos como equipo es la unión, la entrega y el esfuerzo. Tenemos un equipo sólido defensivamente y cuando atacamos tratamos de lastimar al rival. Ahora vamos a dejar todo con Boca para terminar bien el año".