Diego Rodríguez sueña a lo grande con este gran presente de Godoy Cruz

Al Ruso Rodríguez se lo ve muy entusiamado por este gran momento que vive su equipo y aseguró: "El objetivo que nos propusimos para este año era pelear por los primeros puestos. El equipo ha logrado tener una regularidad en el juego y los resultados también nos dan mucha confianza. Es lindo ver al equipo peleando el torneo y estar clasificando a una copa internacional".

Diego Rodriguez- Tomba.jpg El Ruso Rodríguez es la gran figura que tiene el equipo del Gato Oldrá.

"Este es un momento para disfrutarlo, pero también de saber que queremos ir por más. No nos conformamos con lo que hemos hecho y queremos apuntar a lo más alto en el torneo, la aspiración es poder clasificar a alguna copa ", contó el experimentado arquero.

Sobre las virtudes que tiene el Tomba, opinó: "Godoy Cruz es un equipo que trabaja con mucha humildad, entrega, compromiso, no tiene figuras, pero tiene mucho amor propio. Nos hemos hecho muy fuertes como grupo y queda reflejado en la cancha, tenemos la ilusión de dejar al equipo en lo más alto".

ruso 1.jpg Diego Rodríguez se ganó el cariño de los hinchas del Tomba. Foto: Prensa Godoy Cruz

Sobre lo que siente al jugar en el Expreso, opinó: "Siempre digo que me siento muy tranquilo en este club. Me siento muy agradecido por todo el cariño que me brindan y trato de dejar todo por estos colores que me toca defender".

Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz jugará ante Boca Juniors, por la 14° y última fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. El compromiso entre el Tomba y el Xeneize se disputará el próximo domingo 26 de noviembre desde las 21.30.