Ezequiel Ham palpitó el duelo entre Independiente Rivadavia y Chacarita

El Turco lleva un gol convertido, que fue ante Aldosivi en el estadio José María Minella, en el triunfo por 2 a 1 ante el Tiburón. Y en los partidos ante Chaco For Ever y Mitre, fue uno de los punto altos del equipo.

El jugador está contento por el momento que vive el equipo y ya piensa en el compromiso ante Chacarita, que se jugará este sábado a las 17 en la cancha del Funebrero.

Ezequiel Ham, sobre el momento del equipo y el choque ante Chacarita, aseguró: "Tuvimos un buen rendimiento ante Mitre. Creo que jugamos bien y fuimos contundentes. Nos dolió la derrota que sufrimos ante Chaco For Ever. Ahora tenemos un partido difícil frente a Chacarita que viene de ganar y que no le han convertido goles".

"Nosotros, con nuestras armas, trataremos de ganar el partido. Vamos a enfrentar a un equipo duro en esta categoría", agregó el mediocampista.

Sobre el cariño de los hinchas de la Lepra

El ex jugador de Olimpo se refirió al apoyo incondicional de los hinchas de la Lepra, en el partido ante Mitre, en lo que fue el primer partido de local. "Fue muy lindo poder debutar en nuestra cancha. La verdad que se vivió una fiesta en el reencuentro con los hinchas, donde nos apoyaron y cantaron todo el partido".

independiente-rivadavia25.jpg Los jugadores de la Lepra llegan muy entonados para jugar ante Chacarita. Foto: Axel Lloret (Diario UNO)

El equipo y los concentrados de la Lepra para visitar a Chacarita

La probable formación de Independiente Rivadavia para visitar a Chacarita, sería el siguiente: Maximiliano Gagliardo; Francisco Petrasso, Facundo Giacopuzzi, Mauro Maidana y Juan Elordi; Victorio Ramis, Ezequiel Ham, Franco Romero y Braian Sánchez; Matías Reali y Alex Arce.

Ademàs, fueron convocados los siguientes jugadores: Juan Cruz Bolado, Santiago Moya, Jonás Aguirre, Alejo Distaulo, Maximiliano González, Luciano Paz, Jeremías Perales Rafael Sangiovanni y Diego Tonetto.