Escándalo en la Selección argentina: tres jugadoras renunciaron y revelaron destratos de AFA

En el día de la fecha, esta circunstancia se vio reflejada en la renuncia de tres jugadoras de la Selección nacional femenina. Lorena Benítez, Julieta Cruz y Laurina Oliveros, todas jugadoras -además de Boca- comunicaron que no seguirán formando parte del plantel albiceleste a causa de una serie de destratos que recibieron por parte de AFA y que significaron el punto cúlmine de un conflicto que no es nuevo y que arrastra ya un tiempo.

Selección argentina de futbol femenino.jpg La Selección argentina de fútbol femenino atraviesa una crisis profunda por falta de políticas de AFA.

En sus redes sociales, las futbolistas detallaron uno por uno los hechos que les llevaron a ponerle punto final a su derrotero por el seleccionado nacional.

Lorena Benítez hizo una dura publicación en su cuenta de Instagram, en la que contó una serie de indignantes actos por parte de la Asociación del Fútbol Argentino. “Quería expresar y compartir con ustedes mi motivo de ausencia en esta Fecha FIFA . Fue una decisión personal, por varios motivos tristísimos que vengo viviendo con la selección de mi país”, comenzó diciendo la jugadora, y a continuación pasó a enumerar la triste secuencia que les tocó vivir con la camiseta albiceleste. “En primer motivo, una situación que desde los 14 años cuando formaba parte del SUB17 no me tocaba vivir , que fue no tener la posibilidad de un Desayuno o Almuerzo en las citaciones de entrenamiento con la Preselección del día Martes y miércoles pasado ,la respuesta de siempre? “NO HAY PLATA” . El cual esos días recibimos al finalizar el entrenamiento Un SÁNDWICH DE J&Q (jamón y queso) CON UNA BANANA, teniendo que llegar a nuestras casas al rededor de las 15hs ,16hs o más , sabiendo que tenemos compañeras que vuelven en Transporte Público”, publicó.

Lorena Benitez AFA.jpg La publicación de Lorena Benítez.

El relato de Benítez continuó de la siguiente manera: "Otro motivo fue enterarnos que los viáticos que normalmente recibimos por FECHA FIFA NO IBAN A SER PAGADOS (Ya que se hacía en Buenos Aires) , también remarcar que fue hecho acá para “NO TENER GASTOS ” y que las jugadoras no reciban nada “YA QUE NO HAY PLATA” , pero a nuestras familias si COBRARLES $5.000 EL INGRESO AL ESTADIO", reveló ofuscada la jugadora de Boca.

Su publicación fue extensa y culminó con una dura crítica a la dirección de turno. "De mi parte, decido no seguir dando la cara , poniendo el pecho por personas que solo aparecen para la foto. Por personas que NO LES INTERESA que NUESTRO FUTBOL FEMENINO CREZCA. Decido no seguir siendo PARTE DEL RETROCESO. Decido no ser parte de las DECEPCIONES que se LLEVARÁN las que VIENEN DETRÁS. Es horrible y doloroso pensar que mi hija elija jugar al futbol y dentro de 10 años le toque estar ahí y tenga que pasar por todo esto sabiendo el sacrificio que hace día a día. OJALÁ ALGÚN DÍA PODAMOS ESTAR DONDE REALMENTE MERECEMOS ESTAR", sentenció.

Julieta Cruz AFA.jpg El posteo de Julieta Cruz.

Su par del Xeneixe, Julieta Cruz, tomó un camino parecido al expresar: "Hago pública mi no participación en esta fecha FIFA y probablemente mi no continuidad en la selección argentina, fue, es y va a ser mi sueño toda la vida, sueño de todo deportista o no? Representar a tu país, intentar siempre dejar todo, esforzarte, sacrificarte y dejando mil cosas de lado, llega un punto que cansan las injusticias, que cansa no ser valorada, no ser escuchada y peor aún ser humilladas; hay que tener memoria, ser empaticas con la que tengo al lado, porque si no lo soy indudablemente no puedo estar en un equipo. No me costó tomar la decisión, estoy triste? Re contra pero segura de que no es el camino que quiero seguir. Se necesitan mejoras en la selección argentina femenina de fútbol y no hablo solo desde lo económico, hablo de entrenar y tener un almuerzo, un desayuno. No un sanguchito de fiambre con una banana… solo deseo que generación futuras no pasen por esto y puedan realmente disfrutar de estar en la selección".

LAurina Olvieros AFA.jpg El mensaje de Laurina Oliveros.

Por último, Laurina Oliveros esbozó un breve mensaje cargado de la tristeza de la renuncia. "Con el corazón partido y mil ilusiones que se esfuman de a poco. ¿Mi deseo para este año y los que siguen? Que las generaciones que vienen puedan disfrutar y ser felices corriendo atrás de la redonda, como quizás en algún momento lo fuimos nosotras".

Fútbol femenino en Argentina: conflictos y una igualdad que tarda y tardará en llegar

Estefanía Banini fue quien se animó a poner en palabras la apatía del ente madre del fútbol argentino para con las jugadoras hace ya algún tiempo.

"Nos agotó la falta de interés por la rama femenina, por eso dimos un paso al costado, creímos que era el paso ideal. No fue una decisión fácil. Yo hablo por mí, pero esto lo han pasado varias jugadoras. Ninguna se ha ido solo porque ha querido, sino por diferentes malos tratos, porque creemos que el fútbol femenino en Argentina puede mejorar”, había expresado la futbolista del Atlético Madrid.

Banini.jpg Estefanía Banini fue una de las primeras en exponer la dura situación que atraviesa la Selección argentina de fútbol femenino.

Su renuncia acarreó los mismos motivos y el combinado nacional perdió a su jugadora estrella por las políticas paupérrimas que tomaron para con el sector.

Sin mencionar tampoco el tema de salarios y el impulso de la profesionalización a nivel clubes donde - según arroja el informe de ONU Mujeres Argentina del 2022- solo el el 55% de las mujeres futbolistas de primera división son profesionales y sus sueldos no llegan al 2% de lo que ganan los hombres.

Si bien los números pueden variar, la realidad golpea la puerta de una dirigencia que ha condenado a la desidia a la rama femenina y poco parece querer revertir una situación que realmente es penosa y atrasa en la batalla por la igualdad.