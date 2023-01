El Kun Aguero, muy filoso con Ibrahimovic: "Debería preocuparse por su país, ni clasificaron""

"Lo que dice este, entonces, es que se alegra por Messi, está triste por Francia claramente porque seguramente quería que Francia gane. Después, lo otro, dice que 'el resto se portó mal y esto no se puede respetar'. ¿En qué sentido se portó mal? ¿Podríamos saberlo?", lanzó el ex integrante de la "Scaloneta" que debió dejar la práctica profesional por un problema cardíaco.

Lejos de apaciguar las aguas, el surgido en Independiente buscó la complicidad de sus seguidores y planteó: "¿Digo lo que pienso o no? ¿Qué quieren que haga?".

Posteriormente, Agüero arremetió: "Antes de decir eso quizás era mejor redondear 'prefería que gane Francia', para hablar de que los demás se portaron mal. Después vos decís que lo decís como 'profesional de alto nivel', yo también jugué en alto nivel".

El Kun Aguero le recordó a Ibrahimovic que él también se portaba mal

"Recordemos que vos jugando también te portabas mal, creo yo. Al final no tiremos piedras si después nos van a volver a tirar. El famoso en Argentina es, te explico, no escupas para arriba sino te va a caer", recalcó.

El ex goleador del Manchester City sacó a relucir la lista de polémicas que protagonizó el sueco. "En la cancha tenés comportamientos, digamos, malos. Algunos planchazos, alguna piña. Recuerdo una piña en Estados Unidos, en Los Ángeles Galaxy que le pegaste una piña y luego recuerdo que hiciste como que te dolió, que te pisó".

"¿Para vos eso es portarse bien o portarse mal?", le preguntó y agregó: "Me acuerdo que jugamos contra el United, Manchester City, yo estaba en el banco. Fuiste a una jugada, contestabas. Hablar que se portaron mal... Creo que sos el menos indicado para hablar. Me parece que en esta no tenés razón".

Luego, el "Kun" volvió a hacer hincapié sobre los dichos del delantero sueco y fue por más: "Opino que es de muy mala leche decir que no vamos a ganar más. Creo que antes que preocuparte por Argentina, deberías preocuparte por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos Mundiales. Podríamos pensar así... Ni clasificaron, pero bueno. No lo sé. Más que preocuparte por Argentina y hablar así porque sí, opino como vos también opinas".

"Messi ganó... Quizás te enoje eso. Que Messi haya ganado el Mundial, por ahí te duele reconocer que Messi es el mejor jugador del mundo. Y te duele que haya ganado el Mundial Argentina. Recordemos que esto es fútbol y en el fútbol a veces se juega bien, se juga mal, se juega bien y se juega bien siendo pillo en la cancha. También fijáte que otros países se portaron mal. Pero no sé por qué decís eso", insistió.

Agüero, quien fue campeón de la Copa América y acompañó a los futbolistas albicelestes durante el torneo en Doha, subrayó que Zlatan "es un jugador bastante peleador" y señaló: "Es como que al final me pelee siempre en la cancha y diga 'estos jugadores son unos mala leche, pegan como loco'. Y yo soy uno de esos que pega como loco. Al final estoy diciendo algo que no tiene sentido. Digamos que no es justo. No es justo lo que está diciendo".

"Sos peleador. Me acuerdo que te peleaste con (Nicolás) Otamendi también en un partido Manchester City-United. Discutiste con Pep Guardiola, imagino que por algo Pep te quiso vender del Barcelona. Supongo que para hablar de que Argentita se portó mal tenés que ver vos tu carrera si te portaste bien. Medianamente bien no creo que te hayas portado", agregó.

Un usuario le dijo que había "liquidado" a Ibrahivovic, pero Agüero fue claro: "En realidad, él liquidó a mis compañeros. Yo estuve ahí. Es más, capaz que también me hablás a mí porque yo estuve ahí. Siento que también me tiraste cacona a mí. Yo te tiro cacona a vos".

Sin dejar de lado su clásico sentido del humor, sumó: "Lo siento. Somos campeones del mundo Zlatan y te queres matar. Y Messi es el mejor del mundo. Lo siento, Argentina es campeón, levantamos la Copa y vos estuviste mirando cómo los jugadores que se portaron mal levantaron la copa... ¡I´m sorry!".

Ya riéndose de la situación, sus seguidores le dijeron que lo "invite a pelear" al sueco de casi dos metros. "¡No, porque el chabón hace karate! Ya no van más las piñas, primero que nada ya estoy grande para pelear. Segundo, acá se puede opinar, acá todo el mundo opina y dice boludeces. Entonces yo también opino", sentenció.