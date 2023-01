Mauro Icardi se descargó tras el escándalo con Keita Baldé y Wanda Nara

La bomba la explotó en Intrusos (América) cuando le hicieron una entrevista vía zoom a Jordi Martin, el paparazzi español que sigue la vida de Shakira. Y fue él quien reveló un nuevo escándalo entre la pareja Icardi-Nara.

Mauro-Icardi-Keita-Balde.jpg Icardi y Baldé fueron compañeros en el Inter de Milán en la temporada 2018/2019.

"A mí me aseguraron dos encuentros sexuales, el de Milán y el de Dubai. El de Milán es el que Icardi descubrió por las cámaras", esgrimió el periodista español.

Según Jordi, el rosarino ya sabía de la supuesta infidelidad de su esposa porque había quedado registrado el encuentro a través de las cámaras de seguridad. Y también agregó, que en esta ocasión, el goleador se enteró por el resumen de gastos de la tarjeta de crédito de la mediática.

El descargo de Mauro Icardi en las redes sociales, que luego borró

Tras lo contado por el periodista español, Mauro Icardi comenzó a hablar al respecto: "Te voy a ahorrar el chimento de mañana así tenés tiempo para otra cosa... Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato".

Mauro-Icardi-aclarando-lo-que-hablo-con-la-esposa-de-Keita-Balde1.jpg Mauro Icardi cruzó al periodista español Jordi Martínez por lo que contó en Intrusos.

"También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar) solo te voy a publicar mi puesta en contacto de anoche con esta chica, y aclararte que no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6am de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos", siguió.

Por último, dijo: "También te voy a aclarar que Wanda no usa mi tarjeta para nada porque sacó las propias de una cuenta que tenemos en Argentina, como tercero y último, de mi ambiente quedate muy tranquilo que nadie te contactará nunca, y si sucede te autorizo a publicar pruebas, pero que sean un poquito mejores que las que tenés para tratarme de mentiroso y todo lo que das por hecho".

En un siguiente mensaje, Mauro posteó la prueba de la conversación con la esposa del jugador africano Keita Baldé.

Mauro-Icardi-aclarando-lo-que-hablo-con-la-esposa-de-Keita-Balde.jpg El rosarino también compartió la charla que mantuvo con la esposa de su ex compañero.

"Solo para hacerles saber que borré las historias porque ya las levantaron en todos lados y para no seguir haciéndoles publicidad a los paparachis... Porque seguramente ahora inventan también que me arrepentí...", indicó, enojado, al pie de una selfie en blanco y negro.

Mauro Icardi historias.PNG El goleador del Galatasaray explicó por qué borró las historias anteriores.

Qué dijeron el futbolista Keita Baldé y su esposa respecto del escándalo mediático