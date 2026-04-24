En medio de las repercusiones por el lanzamiento de su propia serie vertical, Wanda Nara llegó a las frutinovelas con el "Wandagate".
Furor por la frutinovela de Wanda Nara: Wanda Melón, Mango Icardi y...
Cómo es la frutinovela de la vida de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez de la que todos están hablando.
La vida de Wanda Nara no se quedó afuera de las ficciones de tiktok que están arrasando en el mundo entero, ahora inspiradas por los escándalos de la mediática con Mauro Icardi y la China Suárez.
Con los personajes Wanda Melón, Mango Icardi y Tati Ananá, la frutinovela recorre los episodios más polémicos como e encuentro de Mauro Icardi y la China Suárez en París, entre otros.
"Quiero su vida", dice Tati Ananá para luego enviarle una foto a Mango Icardi y comenzar una novela d einfidelidad que explotara cuando Yanina Latorre interpretada por una serpiente saca todo a la luz y Wanda Melón no tardá en estallar.
Las primeras fotos de la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López
Maxi López comenzaron con las grabaciones de su serie vertical y ya se viralizaron fotos del detrás de cámara.
Fue Yanina Latorre quien sorprendió a los seguidores con un pequeño anticipo de lo que se verá en la serie en la que también participará al igual que otros famosos como Pachu Peña y Georgina Barbarossa, entre otros.
En las fotos se puede ver a Yanina Latorre junto a Wanda Nara luciendo un look casual y otra postal en la que Yanina está conduciendo un programa de televisión que tiene como invitada a Nora Colossimo, mamá de Wanda.
La ficción, se llamará Triángulo amoroso y se inspirará en la historia real entre Wanda Nara y Maxi López haciendo referencia a todos sus escándalos y cruces mediáticos.
El explosivo elenco de la serie de Wanda Nara: ¿quién será la China Suárez?
Ya salió a la luz el elenco de actores que la acompañará en su gran debut en la que tendrá como galán a Agustín Bernasconi, ex cantante de MYA.
Además se confirmó que Débora Nishimoto, una actriz de origen japonés conocida por su trabajo en Envidiosa y pareja de Esteban Lamothe será quien interpreté a la China Suárez.
Pachu Peña será el abogado de Maxi López, Gerogina Barbarossa la abogada de Wanda Nara, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles clave dentro de la historia.