Furor por la frutinovela de Wanda Nara: Wanda Melón, Mango Icardi y...

mango icardi china frutinovela Mango Icardi y Tati Ananá recrearon el encuentro de Mauro Icardi y la China Suárez en París.

"Quiero su vida", dice Tati Ananá para luego enviarle una foto a Mango Icardi y comenzar una novela d einfidelidad que explotara cuando Yanina Latorre interpretada por una serpiente saca todo a la luz y Wanda Melón no tardá en estallar.

Las primeras fotos de la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López

Maxi López comenzaron con las grabaciones de su serie vertical y ya se viralizaron fotos del detrás de cámara.

Fue Yanina Latorre quien sorprendió a los seguidores con un pequeño anticipo de lo que se verá en la serie en la que también participará al igual que otros famosos como Pachu Peña y Georgina Barbarossa, entre otros.

En las fotos se puede ver a Yanina Latorre junto a Wanda Nara luciendo un look casual y otra postal en la que Yanina está conduciendo un programa de televisión que tiene como invitada a Nora Colossimo, mamá de Wanda.

serie wanda 2 Yanina Latorre filtró las fotos de la serie de Wanda Nara y Maxi López.

La ficción, se llamará Triángulo amoroso y se inspirará en la historia real entre Wanda Nara y Maxi López haciendo referencia a todos sus escándalos y cruces mediáticos.

El explosivo elenco de la serie de Wanda Nara: ¿quién será la China Suárez?

Ya salió a la luz el elenco de actores que la acompañará en su gran debut en la que tendrá como galán a Agustín Bernasconi, ex cantante de MYA.

Además se confirmó que Débora Nishimoto, una actriz de origen japonés conocida por su trabajo en Envidiosa y pareja de Esteban Lamothe será quien interpreté a la China Suárez.

china serie wanda Débora Nishimoto interpretará a la China Suárez en la serie vertical de Wanda Nara.

Pachu Peña será el abogado de Maxi López, Gerogina Barbarossa la abogada de Wanda Nara, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles clave dentro de la historia.