Di María reveló la verdadera historia de la "copa trucha" que levantó Messi en el Mundial



La FIFA tiene varias réplicas de la Copa del Mundo, pero nunca había pasado que durante los festejos en el campo de juego apareciera más de una.

Según dijo Di María, Messi levantó una "copa trucha"

A Lionel Messi se lo vio subido a los hombros de su amigo Sergio Agüero recorriendo el estadio Lusail. Lo llamativo es que levantó una copa que no es la original.

En diálogo con la prensa italiana, Fideo dijo: "Había dos personas de la FIFA atrás mío cuando iba caminando con la copa, y les pregunté por qué estaban ahí, y me dijeron: 'Porque esa es la original'. Y cuando miro, Leo iba a cocochito del Kun (Agüero) con otra copa y no era la original, era la trucha... era una que habían agarrado de ahí, no sé de dónde la sacaron", explicó.

Leandro Paredes agregó: "Un amigo mío la agarró de la tribuna porque era igual, era muy parecida y para hacerse la foto era muy difícil: 26 jugadores con las familias. Tener todos la foto con la original era muy difícil, entonces, la agarramos para hacer la foto".