Diego Sevillano y su alegría tras ser campeón con FADEP

Diego Sevillano FADEp..jpg Diego Sevillano consiguió su segundo título con FADEP. Foto: Prensa FADEP

Sevillano habló con a Ovación sobre las sensaciones por el título obtenido: "Estoy realmente contento por este campeonato. En el torneo pasado se nos escapó con San Martín en los penales. Nos quedó la espina de no poder ganar ese torneo, porque estábamos invictos y nos dolió perder. Ahora por suerte se nos dio".

FADEP campeón.jpg FADEP goleó 4 a 0 a Deportivo Luzuriaga y se consagró campeón de la Liga Mendocina. Foto: Prensa FADEP

"Estoy con las mismas ganas de siempre. He crecido un montón, desde el cuidado personal, el entrenamiento y la madurez de saber manejar los tiempos en los partidos. Tengo 32 años pero me siento muy bien y tengo muchas ganas de seguir jugando al fútbol y de continuar creciendo", reveló.

Diego Sevillano dio sus primeros pasos en el fútbol en Godoy Cruz, pero siente un cariño especial por FADEP: "Es un club al que le tengo un gran cariño. Hace tres años que estoy en una institución que me abrió las puertas cuando muchos me las cerraron. Estoy muy agradecido a Sebastián Torrico por la confianza que depositó en mi".

El delantero agregó: "FADEP es un club que tiene muchas aspiraciones de seguir creciendo. Tenemos un predio muy lindo y se ha mejorado en muchos aspectos. Estamos compitiendo en la Liga y eso nos hace sentir jugadores de primera división"

"El sueño es poder jugar el Torneo Federal A que es algo que se nos viene negando hace algunos años. Estuvimos cerca cuando perdimos por penales con Independiente de Chivilcoy, y después llegamos a las semifinales", asumió.

Su gran momento afectivo

Diego Sevillano comentó: "Me siento muy bien en lo personal. Hace poco me casé. Llevábamos 15 años juntos y decimos contraer matrimonio con Carla. Ahora pasamos para el equipo de los casados, pero no fue una decisión difícil de tomar. Estamos muy felices"

Sevillano es de Tunuyán y extraña el lugar donde creció. "La verdad es que cuando podemos vamos a tomar unos mates con los viejos y disfrutar de la familia", confesó.