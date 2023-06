Al instante, el Coco Basile, que se encontraba sentado, se levantó y le dijo que se retirara, que no podía estar en ese lugar.

Las imágenes rápidamente se volvieron virales por lo incómodo que fue el momento.

sofi martinez coco basile1.jpg

Sofi Martínez y su descargo por el cruce con el Coco Basile

Pocas horas después del episodio, Sofi Martínez explicó lo sucedido en la radio Urbana Play: “Te juro que yo en ese momento sentí que me lo decía en joda. Al principio fue mi primera reacción. Yo no podía creer que me esté diciendo eso en serio porque estaba re contra chequeado que tenía que entrar”.

“Lo lindo de estos encuentros y que siempre se hace es estar en los vestuarios en la previa: cuando ven qué camiseta ponerse, cuando se saludan, cuando se ponen los botines. Es una cuestión de derechos, en la despedida de Maxi también pasó. Estuvimos en el vestuario, hablamos con Batistuta y con todos los jugadores que estaban ahí. Es parte de lo que se hace en la transmisión de un partido despedida”, agregó la periodista.

sofi martinez coco basile.jpg

“Me vinieron a buscar y me dijeron: ‘Ya está para entrar al vestuario de la Selección Argentina’, porque obviamente se estaban cambiando. Nos vinieron a buscar, la seguridad me dijo que estaba todo bien. Cuando voy a entrar, salta el Coco Basile y me dice que no podía estar ahí”, continuó con su relato.

“Efectivamente él no sabía que iba a entrar y también es cierto que su concepción es de otros días y es de respetar. Él siente que una mujer no puede entrar a un vestuario de hombres. Creo que más allá de las formas, él tuvo una buena intención conmigo. Después hablamos y quedó todo perfecto, todo bien”, finalizó.