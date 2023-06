Sofi Martínez ingresó al vestuario en la despedida de Riquelme y pasó un momento desagradable

sofi martinez coco basile.jpg

Sofi Martínez, reconocida por realizar excelentes entrevistas a los jugadores de la Selección argentina en la previa, durante y después de la consagración en el Mundial Qatar 2022, tuvo un cruce en la cancha boquense que se volvió viral en segundos.

La periodista ingresó a un camarín de la Bombonera donde se encontraban los jugadores invitados por Juan Román Riquelme, incluido Lionel Messi, y fue prácticamente echada por el Coco Basile, quien fue el DT del equipo de Argentina que enfrentó a Boca en la despedida del ídolo azuloro.

“Perdonen el atrevimiento, por favor avísenme si hay alguno que se esté cambiando”, dijo al ingresar Sofi Martínez.

El Coco Basile saltó sin pensarlo de su asiento para reprimirla: “Querida, no podés estar acá. Fijate... mejor no mires que te vas a asustar. Después, después hablamos. No podés entrar así a un vestuario de hombres”.

