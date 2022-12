"Se marchó y ya es parte del pasado. Ahora miramos hacia adelante. Miramos al futuro", expresó Ten Hag en un video difundido por el club de la ciudad de Manchester United.

"Necesitas las personalidades adecuadas en el vestuario, ya no para ganar un partido, sino para ganar trofeos", agregó el entrenador del Manchester United.

Cristiano Ronaldo y Manchester United se pusieron de acuerdo para rescindir el contrato, luego de las críticas del histórico goleador portugués hacia la institución, envalentonado por las diferencias con Ten Hag, quien lo relegó del equipo titular.

cristiano-ronaldo1.jpg Cristiano Ronaldo fue duramente castigado por el DT del Manchester United, en pleno Mundial Qatar 2022.

El crack luso expuso actos de indisciplina, como cuando se retiró al vestuario, en soledad, antes de la finalización del partido ante Tottenham, por la Premier League.

Cristiano Ronaldo y su relación con el Manchester United, previo al Mundial Qatar 2022

"Me gustan la gente honesta y que respeta mi moral. Lo que ha pasado en los últimos dos meses no ha sido respeto, en muchos sentidos. Me arrepiento de irme contra el Tottenham antes del final", dijo Cristiano Ronaldo en su momento, al periodista Piers Morgan, en una entrevista sobre ese hecho y su distanciamiento con Ten Hag.

cristiano-ronaldo.jpg Cristiano Ronaldo le sacó una sonrisa a una alcanzapelotas, en un partido de Portugal, por el Mundial Qatar 2022.