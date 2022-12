►TE PUEDE INTERESAR: Portugal le hizo seis a Suiza y se instaló en los cuartos de final

"CR7" se mostró notablemente molesto y realizó gestos que fueron tomados por las cámaras, algo que el propio Santos manifestó que no le cayó bien luego en la conferencia de prensa posterior al duelo.

"La verdad es que en el campo no tuve oportunidad de escuchar nada de lo que dijo, pero después vi las imágenes por televisión y no me gustaron nada, en absoluto. Esto lo resolveremos en el vestuario, punto final", expresó el entrenador de Portugal, quien hoy decidió prescindir del delantero en el equipo titular.

Cristiano Ronaldo se fue solo al vestuario tras el pase a cuartos de Portugal

