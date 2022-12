►TE PUEDE INTERESAR: En Países Bajos se la agarraron con Lionel Messi antes de enfrentar a la Selección argentina

El ex DT de Barcelona de España, de 71 años, también se refirió a las posibilidades de que su equipo sea campeón en Qatar: "Dije que podemos serlo, no que lo vayamos a ser. Pero podemos serlo. Pero si al final no lo somos no podemos decir que hayamos fracasado".

Louis van Gaal deslizó que se retiraría tras el Mundial Qatar 2022

Por último, van Gaal habló sobre su futuro una vez finalizada la competencia de Países Bajos en la Copa del Mundo: "En principio me retiraré, pero nunca se debe decir nunca, no sabes qué ofertas pueden llegar a la mesa".

