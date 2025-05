El mensaje de Marcelo Moretti tras el triunfo de San Lorenzo

Una vez consumada la victoria a través de la tanda de penales, Marcelo Moretti dijo presente a través de los estados de WhatsApp. Allí, dejó un contunentende mensaje.

"Estamos en semifinales. Cuando armamos este plantel y este cuerpo técnico con Miguel imaginábamos y soñábamos con este logro. Hoy es realidad. Nuestros hinchas se merecen esta alegría. Felicitaciones al plantel por este triunfo ante todas las adversidades", fue el mensaje del por ahora presidente de San Lorenzo, quien añadió corazones con los colores de la institución al final de su ecrito.

Estado Moretti San Lorenzo.jpg El estado de Marcelo Moretti en WhatsApp.

La palabra de Miguel Ángel Russo tras el pase a semifinales

Para comenzar, el DT se refirió a la particular semana que afrontó San Lorenzo: “Fue una semana dura, pasaron un montón de cosas que uno no quería. El otro día nos tocó no entrenarnos pero los jugadores puertas adentro entrenaron. Separamos el vestuario para adentro de todo lo que hay en el club, el grupo está bien”.

"Para que te cuide un ángel tenés que hacer las cosas bien. Estamos convencidos de lo que hacemos. Hay un grupo unido y fuerte y la gente va a estar siempre", completó Russo.

Sobre el transcurso del juego en La Paternal, expresó: “Me duele el gol sobre la hora pero tenemos fortaleza anímica también. Argentinos fue quizás de lo mejor en el torneo pero nosotros somos un equipo duro”.

Para finalizar, al ser consultado sobre cómo vivió la maratónica tanda de penales (se patearon 16 en total), Russo sentenció: "En un partido no sufro más, me divierto. Lo disfruto, lo disfruté toda la vida. Si no, me quedo en mi casa".