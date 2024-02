Alex Arce y una importante oferta para ir de Independiente Rivadavia a un campeón de América

arce 1.jfif Alex Arce está cómodo en Independiente Rivadavia, pero Liga de Quito está dispuesto a contratarlo

De todo modos, el acuerdo por ahora parace estar ya que Liga de Quito hizo una oferta para comprar el 50% de la ficha de Arce y la condición de Independiente Rivadavia es negociar la obligatoriedad de compra de la otra mitad para efectuar la venta por todo el pase.

No parece fácil que la operación prospere e incluso Isaac Álvarez, dirigente del conjunto ecuatoriano que ganó la última Copa Sudamericana, reconoció "no hemos recibido una respuesta que nos permita pensar que se va a dar. Siento que no va a ser factible, al menos para esta ventana de transferencia".

¿Arce a Ecuador?

Alex Arce en Independiente Rivadavia

Con 28 goles en 31 partidos, Alex Arce es un jugador clave en Independiente Rivadavia e incluso marcó dos de los goles de la Lepra en las primeras 4 fechas de la Copa de la Liga.

Liga de Quito no es el primer equipo del exterior interesado en el paraguayo cuyo pase está valuado en unos 3 millones de dólares.