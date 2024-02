Antonio Napolitano aporta un buen juego en Independiente Rivadavia

►TE PUEDE INTERESAR: Matías Reali no pierde la confianza en Independiente Rivadavia

Lepra. napolitano.jpg Napolitano defiende y tiene buen manejo con la pelota.

Sobre estas cuatro fechas que ha disputado el Azul del Parque opinó: "Hemos demostrado que estamos a la altura de cualquier equipo en esta categoría. Nos respetan en todas las canchas, salimos a proponer nuestro juego y tratamos de ser un equipo protagonista".

Con respecto al choque ante Instituto de Córdoba, que se jugará este jueves desde las 21 en el Gargantini dijo: "Es un buen equipo, está segundo, nosotros intentaremos hacer nuestro juego, volver a mostrar nuestra fortaleza de local y volver a sumar tres puntos. No nos pesa enfrentar a ningún rival, vamos de menor a mayor y estamos muy convencidos del juego que tenemos".

El mediocampista, que ha jugado los cuatro partidos de titular en la Copa de la Liga, aseguró: "La continuidad en un jugador es muy importante, te da mucha confianza. En Gimnasia no pude tener la continuidad que yo esperaba y en el último tiempo no me tocó jugar".

"Me siento muy cómodo en el equipo y estoy muy identificado con esta idea de juego que propone Rodolfo De Paoli. Me pide que me suelte más y que Gastón Gil Romero se quede más de cinco posicional. Nos complementamos y nos asociamos muy bien", dijo.