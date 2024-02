Matías Reali no pierde la confianza en Independiente Rivadavia

08-02-2024_rosario_central_el_actual_campeon (2).JPG Matías Reali fue de lo mejor de Independiente Rivadavia en este inicio de la Copa de la Liga

Respecto si la efectividad fue la clave del resultado adverso, el talentoso futbolista de 26 años asumió: "Puede ser. Igual es una característica de este equipo. Tiene grandes jugadores y ha hecho muchos goles así".

Matías Reali, protagonista del histórico ascenso de Independiente Rivadavia, valoró lo hecho en estas primeras 4 fechas: "No solo hay muchos chicos nuevos, de la base del ascenso no quedamos muchos y bueno, también con Rodo (De Paoli) y su cuerpo técnico nos estamos conociendo. Creo que arrancamos bien y no solo por los resultados, sino por cómo estamos jugando. Creo que a la larga vamos a estar más arriba".

La palabra de Matías Reali

Matías Reali, figura de Independiente Rivadavia

Respecto de las ofertas que tuvo para salir de la Lepra, Reali asumió: "Siempre es un objetivo seguir creciendo, pero hoy estoy muy bien acá y hay que seguir metiéndole con todo, después se verá".

Por último, reconoció haber sentido el duro golpe recibido en la primera parte: "Me costó recuperarme, estuve bastante mareado, pero bueno, había que seguir y lo pude sostener hasta el final".