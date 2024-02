Matías Reali, el jugador desequilibrante que tiene Independiente Rivadavia

Matias Reali uno.jpg Matías Reali está pasando por su mejor momento en su carrera deportiva.

El jugador que fue clave en el campeoanato obtenido en la Primera Nacional y el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, contó: "Me generó mucha emoción la ovación que me dieron los hinchas. Me da un poco de vergüenza vivir todo esto, pero es algo muy lindo para un jugador recibir el cariño de los simpatizantes".

