Eufórico, Rodolfo De Paoli comparó a Independiente Rivadavia con Rocky

de paoli 1.jpg Rodolfo De Paoli destacó lo que viene haciendo Independiente Rivadavia

"Estoy muy feliz. La reacción del equipo en los últimos 20 minutos fue tremenda. Es muy difícil cuando un equipo es superado terminar ganando 2-0 con tanta autoridad. Y para eso no es suficiente que ataje bien Marinelli, sino que jueguen muy bien los demás. Podríamos haber terminado 3-0, es verdad que en algún momento la pasamos mal, pero acabo de ver las estadísticas y son muy contundentes. Por eso tiene tanto mérito, porque además jugamos contra un gran equipo, cuya base catapultó al técnico anterior a ser el DT de Boca. Y Facundo Sava es un gran entrenador que viene de dirigir Copa Libertadores y ha ganado un torneo local. Ganarle a un equipo con tanto prestigio e historia y de la manera en la que lo hizo el equipo, a mí la verdad que me llena de orgullo", agregó el relator.

WhatsApp Image 2024-02-03 at 21.41.40.jpeg De Paoli vivió íntensamente el partido ante Huracán (UNO/Ramiro Gómez)

Cuando en la sala de prensa se destacó el rendimiento de las duplas ofensivas Arce-Reali y Asenjo-Ramis, el entrenador aprovechó para valorar a la dirigencia azul: "Y mirá cuando tengamos la dupla Joel Soñora - Franco Di Santo. Estamos muy felices. La verdad es que la Comisión Directiva ha hecho un esfuerzo descomunal. Yo estoy en el fútbol hace más de 25 años, nací en un vestuario, mi padre fue presidente de Nueva Chicago y ascendió a Primera en el año 81. Yo tenía tres años y era la mascota. Me tocó ser jugador profesional, dirigir todas las categorías del fútbol argentino y la verdad es que esta Comisión Directiva con Daniel Vila a la cabeza, a mí me emociona. Más allá de cómo termine esta historia, no nos podemos reprochar nada porque se están haciendo las cosas de manera ejemplar".

De Paoli reveló una intimidad sobre el estado de salud del arquero Gonzalo Marinelli, quien fue figura ante Huracán: "Quiero nuevamente felicitar a los jugadores y destacar a Gonzalo Marinelli, que hasta una hora antes estuvo a punto de no jugar. Sufrió una gastroenteritis, tuvo vómitos, fiebre y diarrea. Tuvimos una charla muy al límite. Y la verdad es que me saco el sombrero. Ha demostrado una entereza increíble".

Rodolfo De Paoli y el rendimiento de Independiente Rivadavia

"Estamos muy contentos porque vamos de menos a más. Han llegado 4 jugadores ayer y todavía no los conocemos. Y ya no solo se ve el resultado, sino que se ve el funcionamiento de competir de igual a igual contra equipos que ganan y pierden con cualquiera. Por eso estamos muy, muy ilusionados", destacó De Paoli tras el 2 a 0 a Huracán.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1752486597197504933&partner=&hide_thread=false ¡Los nervios a full! Así festejó Rodo de Paoli el primer triunfo de Independiente Rivadavia #LPFxTNTSports pic.twitter.com/rj9gx25m5w — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 31, 2024

Analizando lo ocurrido en los 90', el entrenador reconoció: "Lo que menos hemos trabajado es la pelota parada. Y así marcamos los goles. Lo que más hemos trabajado es el bloque bajo defensivo y por momento hemos sufrido. Cuando empezó el campeonato no entrenamos más. Jugamos, descansamos y corregimos con el video. Son muchos jugadores nuevos y por eso estamos tan ilusionados, porque no solamente hemos logrado 6 puntos sobre 9, sino que hemos competido en los tres partidos de igual a igual. Lo importante es que el equipo corrija desde el triunfo y desde el arco en cero, que para mí es fundamental y hoy lo logramos por primera vez en la temporada".

"Fue palo por palo todo el partido y en el momento clave el equipo se impuso y sobrepasó de manera contundente a un rival que por momentos nos superó", finalizó.