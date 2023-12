Alex Arce vivió un 2023 cargado de emociones en Independiente Rivadavia

►TE PUEDE INTERESAR: Independiente Rivadavia puso manos a la obra para tener una Ciudad Deportiva de Primera

ALEX-ARCE.jpg Alex Arce habló de su futuro, tiene contrato con Independiente Rivadavia.

Respecto de su gran temporada 2023, el atacante aseguró: "La verdad es que tuve un año maravilloso, me salió todo bien. A principios de año salí campeón con Sportivo Ameliano y en mi primera experiencia en la Argentina, pudimos salir campeones con Independient Rivadavia y lograr el ascenso".

Con respecto a los 26 goles que lo transformaron en el goleador de la Primera Nacional y de todo el fútbol argentino, reconoció: "Cuando llegué a Independiente Rivadavia tenía esa mentalidad ganadora de poder convertir muchos goles y por suerte los pude hacer".

Alex Arce Independiente Rivadavia.jpg Alex Arce el jugador que todo buscan en el fútbol. Un goleador tremendo tiene la Lepra.

"Esta primera experiencia en el exterior ha sido muy positiva. Necesitaba seguir creciendo y por suerte lo pude hacer y además cumplir los objetivos de convertir goles y de ascender", dijo Alex.

Alex arce..jfif Su sueño es jugar en la selección paraguaya. Ya fue convocado pero quedó relegado por una lesión.

Su futuro y el nuevo entrenador

Con respecto a su futuro y a la llegada adl nuevo entrenador Rodoldo De Paoli, opinó: "Tengo contrato en la Lepra hasta el 2025. Sabía que hay un nuevo entrenador y ahora me tengo que presentar en el inicio de la pretemporada".

Su sueño en jugar en la selección Albirroja

Alex Arce fue convocado en la última fecha FIFA para la selección Albirroja, pero finalmente no viajó porque estaba lesionado. "Me puso muy contento cuando me llegó la noticia. Fue algo increíble y para todos los jugadores es un sueño jugar en la selección de su país. Seguiré trabajando para estar a disposición del entrenador y cumplir el sueño de jugar para Paraguay".

