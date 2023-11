Independiente Rivadavia puso manos a la obra para tener una Ciudad Deportiva de Primera

Mauricio-Gutiérrez-Vila.jpg Mauricio Gutiérrez Vila dio detalles de las obras en la Ciudad Deportiva de Independiente Rivadavia. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

El dirigente contó con entusiasmo: "Desde que Independiente logró el ascenso a Primera hemos comenzado con el arduo trabajo de intentar poner en condiciones las instalaciones del club, para poder afrontar el desafío que es jugar en Primera con todos los requerimientos que eso trae".

Por el momento, lo más importante es la obra del pozo de agua, que requiere una perforación de 250 metros de profundidad y que permitirá que el predio tenga agua en las próximas 3 o 4 semanas: "Cuando llegamos el plantel estaba haciendo la pretemporada en FADEP y nuestro pensamiento fue el mismo que el de todos. ¿Por qué tener que alquilar un lugar si nosotros tenemos uno espectacular y muy bien ubicado? La realidad es que cuando vinimos nos encontramos con que el pozo estaba inhabilitado y no había manera de recuperarlo. Como algunos sabrán, un pozo de agua no solo es una erogación muy grande de dinero, sino que lleva mucho tiempo de gestión y aprobaciones. Logramos hacer un convenio con la Municipalidad de Luján y comenzar con el pozo, que es de suma relevancia, porque no tener agua significa no poder avanzar en absolutamente nada. Por eso hace tres semanas que se está trabajando entre 12 y 14 horas por día", explicó Gutiérrez.

Pozo ciudad deportiva CSRI jpg El pozo de agua es fundamental para luego mejorar las canchas Foto: Nicolás Ríos / Diario UNO

"El objetivo es activar de una vez por todas la Ciudad Deportiva. Hace un mes que venimos con el grupo de trabajo y toda la Comisión Directiva, relevando instalaciones, viendo propuestas y analizando alternativas. Lamentablemente, no hemos podido iniciar muchas cosas porque no tenemos el agua, pero esperamos poder tenerla en un plazo de tres o cuatro semanas", dijo el joven dirigente antes de detallar el trabajo que se llevará a cabo en las canchas, que incluye renovar el cierre perimetral y las tribunas para quienes asisten a ver los partidos de Reserva e inferiores.

Ciudad-Deportiva-Independiente-7.jpg El objetivo a corto plazo es tener 4 canchas en buenas condiciones Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

"Tenemos previsto instalar un nuevo sistema de riego en la cancha 1 y sembrar las canchas 3 y 4, que son actualmente las que tenemos disponibles. La idea es dejar la 1 y la 2, que es la que ya se venía usando este año, para el plantel de Primera e irnos adaptando a las diferentes actividades que se hagan en el predio. Hoy son las únicas que podemos tener utilizables a corto plazo, pero la intención es tener hasta 7 u 8 canchas porque son muchos los chicos que vamos a tener entrenando todos los días", indicó.

Las obras en La Perla de la Carrodilla

"En la Nave principal también hemos trabajado en un proyecto general, relevando las instalaciones, que son muy precarias. A lo largo del tiempo, las diferentes comisiones y grupos de padres y filiales han intentado hacer lo posible para que funcione, pero la verdad es que las instalaciones no son las adecuadas para un club de Primera", admitió Mauricio Gutiérrez Vila.

Ciudad-Deportiva-Independiente-8.jpg Aunque no hay plazos, se espera que la Pretemporada de la Primera sea en la Ciudad Deportiva

"En el proyecto genérico que hemos preparado vamos a reconvertir toda la parte de abajo, con cuatro vestuarios, de los cuales uno va a ser para la Primera de uso exclusivo. Pero después necesitamos otros para Reserva, inferiores de AFA, inferiores de Liga, la Leprita, el fútbol femenino, infantiles, el cuerpo médico, el cuerpo técnico y los árbitros. También la idea es tener un gimnasio para Primera y Reserva y mejorar todos los elementos de entrenamiento de las inferiores. Básicamente, no es que arrancamos de cero, sino un poquito más atrás, pero ya estamos en marcha", dijo con entusiasmo.

Así está la Ciudad Deportiva de la Lepra

Mauricio Gutiérrez Vila dijo: "Vamos a ir paso a paso. El sueño es poder utilizar las instalaciones lo más rápido posible y que la Primera se entrene acá en la Pretemporada o gran parte de ella, pero no nos hemos puesto plazos. La Comisión Directiva ha tomado la decisión de invertir en la Ciudad Deportiva. Se vienen tiempos nuevos y La Perla de la Carrodilla tiene que estar a la altura".

Las autoridades del club del Parque General San Martín admiten que las instalaciones del predio de Luján no están en las condiciones mínimas necesarias para un equipo de Primera División, pero ya trabajan sin pausa para que todo esté en condiciones a comienzos del 2024.

Limpieza perimetral Ciudad Deportiva.jpg La limpieza perimetral de la Ciudad Deportiva fue uno de los trabajos iniciales

Ciudad-Deportiva-Independiente-11.jpg La cancha 2 fue resembrada este año, para la utilización del primer equipo. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Ciudad-Deportiva-Independiente-10.jpg La pileta y otras instalaciones necesitan mejoras. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Ciudad-Deportiva-Independiente-5.jpg Los baños del vestuario local serán reconstruídos. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Vestuario local.jpg El vestuario local será acondicionado para uso exclusivo del plantel de Primera.

Vestuario visitante.jpg El vestuario visitante no está en buenas condiciones.