“A Boca hay que salvarlo de Riquelme. Él le hace mal a Boca y hay que trabajar para salvar al club. No tengo dudas de que me juntaría con el resto de la oposición. Por el bien de Boca, para no dividir, ya me bajé de una elección" declaró, asegurando que puede estar presente en las próximas elecciones.

Como si fuera poco, el mendocino no solo criticó a Juan Román Riquelme, sino que también destacó la gestión de Mauricio Macri. “El Macri que estuvo en Boca, que no estaba en la política, tuvo una gestión extraordinaria. Ganó 16 títulos. Estaba concentrado en el club y lo único que le importaba era Boca. A ese Macri traémelo" comentó.

boca, jorge reale Jorge Reale, el mendocino que no se guardó nada y criticó a Juan Román Riquelme

“Si las elecciones fueran a fin de año no las gana Riquelme, las gano yo. Si las elecciones son mañana, las pierde porque los resultados son malos y a los hinchas de Boca no nos gusta perder" dijo.

La Bombonera, más importante que la Libertadores

Las declaraciones de Reale en contra de Riquelme no pasaron desapercibidas. El candidato a presidente de Boca además volvió a reconocer su intención de mudar La Bombonera, y reconoció que incluso esto es más importante que la anhelada Copa Libertadores.

“Es mucho más importante el tema estadio que la séptima, es una política de estado. Hay que solucionar eso y el estatuto. En Boca, el que gana se queda con todo" cerró.