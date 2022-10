La nueva tarea de Alfredo Cornejo: ser el gran hermano de Facundo Manes

Las inesperadas y explosivas declaraciones de Manes contra el ex presidente fueron dinamita. Dijo nada menos que en la gestión de Macri hubo "populismo institucional", que no se depuraron las "cloacas" de los organismos de inteligencia, que tuvo operadores que intentaron manejar la Justicia, y que se espió a gente de su propio partido.

Pero quizá lo más fuerte para la epidermis política de Juntos por el Cambio, fue que Manes equiparó a Macri con Cristina Kirchner, como si fueran las dos caras de una misma moneda. Una versión sui generis de la teoría de los dos demonios de los años 70, aquella que comparaba a la insurgencia violenta de los grupos subversivos con el terrorismo de Estado de la dictadura, algo que cada tanto vuelve a discutirse en la Argentina.

Algunos macristas ultras dijeron cosas supuestamente "temibles" como "con Macri no se jode" o ¿"Manes, a quién te comiste"? y dentro del fuego amigo de los radicales no le fue mejor. "Manes es un marginal incluso dentro de la UCR".

Castigadores

El coach Cornejo saltó a tiempo al ruedo: "No avalo las expresiones de Manes contra Macri, pero tampoco comparto el exagerado castigo contra él. En otras ocasiones Lilita Carrió o Gerado Morales han dicho cosas más duras sobre Macri sin que la sangre llegara al río", matizó Cornejo, quien el año pasado fue uno de los principales fogoneros para el ingreso de Manes a la política.

Cornejo afirma que Manes y Macri son republicanos; y que Cristina, en cambio, no lo es, ya que ella no cree ni en la división de poderes del sistema democrático. Sostiene que las reacciones que generaron los dichos del famoso doctor, que hoy es diputado nacional, pero que quiere ser presidente de la Nación, fueron desproporcionadas tanto en el PRO como en los radicales. Éstos últimos sacaron de inmediato un tajante comunicado lleno de advertencias contra el inexperto en política.

La UCR expresó que las palabras de Manes contra Macri "lesionan la esperanza que venimos construyendo en Juntos por el Cambio”. Gerado Morales, titular nacional de la UCR, agregó en un acto público que la acusación de Manes "fue infundada y un exceso”.

La sospecha

Lo que más le preocupa al ex gobernador de Mendoza es que las palabras de Manes puedan haberse entendido por parte de la ciudadanía como que el neurólogo está propiciando un quiebre en Juntos por el Cambio.

"Le dije a Manes -contó Cornejo- que no tiene que levantar la más mínima sospecha de que quiere romper la coalición Juntos por el Cambio". Después de eso Manes no se desdijo pero trató de ser más cauto y explicó que estas discrepancias deberían ser vista con más normalidad en las coaliciones de dos o más partidos."Yo quiero debate, no rupturas" aclaró.

¿No se le puede discutir nada a Macri?, le preguntaron a Cornejo. "Claro que sí. Se pueden discutir errores de sus cuatro años de gestión, yo de hecho los planteé en su momento por las vías correspondientes. Claro que hubo errores, si no, evidentemente no hubiéramos perdido las elecciones de 2019. Pero Macri es republicano y por eso es nuestro aliado. Cristina claramente no es republicana".

Esas diferencias, machaca el mendocino, son sustantivas. "Ahí radica el gran error cuando se equipara a esas dos figuras. No son lo mismo para la Argentina. No estaríamos en la misma coalición con Macri si pensáramos que Macri y Cristina son lo mismo". En el entorno de Manes analizan las críticas, pero algunos de sus asesores no ven tan mal el lío que se armó. Creen que el neurólogo ganó mayor centralidad en la coalición opositora al kirchnerismo gobernante. Lo que más les dolió fue el documento crítico de la propia UCR nacional.

La diferencia

Cornejo explica que la gran diferencia con el Frente de Todos es que "ellos están unidos sólo para conservar el poder, pero sin coincidencias en temas estructurales". Y agrega que en el oficialismo nacional convive gente que no cree en el derecho de propiedad con otra que sí cree que es algo fundante del Estado de derecho.

Y agrega: "En el gobierno ni siquiera se ponen de acuerdo sobre la mayor o menor intervención del Estado en la economía, o cómo combatir la inflación. Ningún gobierno puede orientar al país con esas tremendas complicaciones”..

Recuerda además que en Juntos por el Cambio "estamos dispuestos a dirimir en las PASO las candidaturas", pero que el kirchnerismo, en cambio, las quiere suspender para digitarlas. "Macri tiene todo el derecho a competir en una interna. Y también Manes. Las garantías las debe tener el votante, no los políticos", dice el sancarlino que aún no define qué va a hacer en las elecciones de 2023.

Desde que fue presidente nacional de los radicales a Cornejo le ha quedado el gusto de acomodar las cargas cuando estas se complican en el camino. Eso es lo que también trata de hacer como presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, otro lugar donde debe hacer de gran hermano para que no se le escapen los pollos del gallinero.

